Musikunterricht in Rheinberg : Digitaler Alltag in der Musikschule

Digitaler Alltag in der Musikschule

Musikunterricht in Rheinberg

Oliver Nepper, Leiter der Musikschule proMC in Rheinberg, meldet Zulauf trotz Corona-Krise. Foto: MS

Rheinberg Für Oliver Nepper, Leiter der Musikschule proMC, ist Unterricht am PC nicht neu.

Alle rüsten um und auf im digitalen Raum, als Antwort auf Corona. Sicherlich sei es in vielen staatlichen, städtischen und privaten Musikschulen über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt worden, digitale Medien als Standards in Unterrichten einzubetten, denkt Oliver Nepper, Leiter der Musikschule proMC. Dabei seien Jugendliche und Kinder doch diejenigen, die mit alledem groß geworden seien, „oft zum Leidwesen der Eltern“. Nepper schüttelt den Kopf über Berichte von „quasi über Nacht von Corona überfallenen“ Musikschulen, die mit Ausbruch der Pandemie keinen Plan B in der Schublade hatten.