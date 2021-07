Christoph Reuter spielte in Rheinberg : Musikunterricht mit einem Tastenvirtuosen

Mann mit roten Schuhen: Christoph Reuter entführte in der Rheinberger Stadthalle in die Welt der 88 Tasten. Foto: Agentur/Sven Lorenz

Rheinberg In der Rheinberger Stadthalle gab’s zwei Lernstunden mit Musikkabarettist Christoph Reuter. Auf Einladung des Klavier-Festivals Ruhr entführte er in die Welt der 88 Tasten.

Aus zwei verschiedenen Blickwinkeln konnte der Klavierabend mit Christoph Reuter in der Rheinberger Stadthalle betrachtet werden. So sprach Franz Xaver Ohnesorg, Intendant des Klavier-Festivals Ruhr, dem Publikum bei der Begrüßung aus dem Herzen. Denn endlich beginnt nach Monaten der Pandemie das kulturelle Leben wieder, vorsichtig und nach allen Regeln der aktuellen Corona-Verordnung. Entsprechend der Vorgaben waren die Plätze auf Abstand reserviert, Reuter spielte ohne die sonst übliche Pause.

Die Begeisterung für eine solche Veranstaltung spürte man beim Publikum wie auch dem Pianisten, Komponisten und Musikkabarettisten Christoph Reuter deutlich. Auf Einladung des Klavier-Festivals Ruhr entführte er in die Welt der 88 Tasten. Zwei Lernstunden versprach er dem Klavier begeisterten Zuhörern mit seinem Ritt durch die Musikgeschichte und ihren Stars aus Klassik, Rock, Pop sowie Jazz. In seinem Kabarettprogramm „Alle sind musikalisch! (außer manche)“ trat er den Beweis an, musikalisch sei jeder, der zwei Töne unterscheiden kann. Musik gelangt sofort früh zum Verstand und sorgt für den Soundtrack des Lebens, so sein Fazit.