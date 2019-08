Musikalische Gesellschaft Rheinberg : Neun Konzerte zum 40. Geburtstag

Die Pianistin Jamina Gerl eröffnet die neue Spielzeit. Am Sonntag, 8. September, ist die Musikerin in der Stadthalle zu hören. Foto: Veranstalter

Rheinberg Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg eröffnet am 8. September in der Stadthalle ihre Spielzeit 2019/2020.

Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg wird 40 Jahre alt – und präsentiert ihr Programm für die neue Konzertsaison 2019/2020. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr in der Stadthalle. Am 8. September beginnt die Spielzeit zum runden Geburtstag. Die langjährige erste Vorsitzende des Klassik-Clubs, Lore Rabe, hat wieder ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm komponiert und dabei zwei Jubiläen bedacht: den 200. Geburtstag von Clara Schumann und den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven.

Am 8. Dezember gibt es ein vorweihnachtliches Konzert mit dem Ensemble St. Petersburg „L Ínverno – der Winter“. 2008 wurde das St. Petersburger Kammerorchester Carpe Diem gegründet. Als Ensemble St. Petersburg treten die Künstler auch in Kammermusikformation auf, mit der sie auf die Vorweihnachtszeit einstimmen werden. Das Programm umfasst Werke von Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Boccherini und Peter Iljitsch Tschaikowsky.

Am 12. Januar 2020 gibt es beim Neujahrskonzert ein Wiedersehen mit der Französischen Kammerphilharmonie unter Leitung und Moderation von Philip van Buren. Unter dem Motto „Paris – er – leben“ werden die Gesangssolisten Penelope Mason, Sopran, und Tobias Scharfenberger, Bariton, das Programm musikalisch gestalten. So geht es mit musikalischen Ohrwürmern beschwingt ins neue Jahr.

Am 29. März steht Beethoven, dessen Geburtstag sich zum 250. Mal jährt, im Mittelpunkt. Zum Eliot Quartett gehören Maryana Osipova, Violine, Alexander Sachs, Violine, Dmitri Hahalin, Viola, und Michael Preuss, Violoncello. Das Quartett zählt seit seiner Gründung 2014 zu den vielversprechendsten seiner Generation. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikrat statt. Neben Titeln von Beethoven werden auch Werke von Mozart erklingen.

Am 26. April gibt es ein Wiedersehen mit dem Duo Kirill Trussov, Violine, und Alexandra Trussova, Klavier. Das Besondere an dem Geschwister-Duo ist die außergewöhnliche Verbindung zwischen Perfektion und Emotionen, die das Publikum mitreißt. Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy und Tschaikowsky werden gespielt.

Am 17. Mai grüßen Rheinberg und die Musikalische Gesellschaft gemeinsam die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort mit dem Salonorchester der Duisburger Philharmoniker unter der Leitung und Moderation von Tonio Schibel mit Melodien unter dem Motto „Dein ist mein ganzes Herz“. Engagiert ist die international gefeierte Sopranistin Alexandra von der Weth mit einem Tenor. Sie alle wollen das Publikum mit Werken von Franz Lehar, Georges Bizet, Johann Strauß, Guiseppe Verdi, Giacomo Puccini und Augustin Lara verzaubern.

Das Programmheft wird in Kürze ausgelegt. Tickets können in der Buchhandlung Schiffer-Neumann in Rheinberg, Holzmarkt 10–12, bei Lore Rabe unter Tel. 02843 5428, in der Buchhandlung am Rathaus, Kamp-Lintfort, Moerser Str. 239, und in der Stadtinformation Moers, Kirchstraße 27 a/b erworben werden. Karten-Reservierungen sind unter www.musikalische-gesellschaft.de möglich. Freier Eintritt für Jugendliche.