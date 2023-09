Musikalische Gesellschaft Rheinberg Mit Tango in die neue Saison

Die Konzerte finden jeweils an einem Sonntag statt und beginnen um 19 Uhr. Einlass ist um 18.15 Uhr. Eintrittskarten zu den Konzerten sind erhältlich in der Buchhandlung am Rathaus in Kamp-Lintfort, in der Tourist-Info Moers an der Kirchstraße 27 sowie bei HiFi Komossa an der Orsoyer Straße 11 in Rheinberg. Online können Karten unter eventim.de und musikalische-gesellschaft.de geordert werden.