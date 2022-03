Heimatpflege nach Noten : Alpen plant ein Festival für den Frieden

Alpen Die Vorbereitung für die Fortsetzung des Musik-Projekts Alpen:Home läuft auf Hochtouren. Die Macher suchen vor dem Workshop auf der Bönninghardt noch Tanzbegeisterte, Instrumentalisten und Mitglieder für einen besonderen Chor.

Alpen:Home Der Workshop findet von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Mai, in der Bönninghardt-Schule statt. Das Sommerfestival steigt am 13. und 14. August . Bei der Anmeldung per E-Mail an Home.Alpenmusik@gmx.de oder unter Tel. 02802 5990893 (AB) sollte man Namen, Alter, Wohnort, Stimmlage oder Instrument angeben und sagen, ob man in Chor, Band, Orchester oder einer anderen Gruppe mitwirken will.

Wer sich für Rhythmus begeistert, ist in internationalen Händen. Miguel Altamar, ein in Köln lebender Kolumbianer und Teil von Judy Baileys Band, kommt nach Alpen. Er will eine Rhythm-Group formen, die später beim Festival auftritt. Das Home:Alpen-Festival startet am Samstag, 13. August, mit einem Familienfest. Am Sonntag, 14. August, fließt die Musik ein in ein Friedensfest, an dem Vertreter unterschiedlichster Religionen und Glaubensrichtungen teilnehmen und sich gemeinsam für das starkmachen, was alle gerade so sehr brauchen – im Kleinen wie im Großen: Frieden.