Musikveranstaltung : Jazz-Frühschoppen im Lesegarten hinter dem Rathaus Alpen

Alpen Am Sonntag spielt die Düsseldorfer Band „SuperJazz“ in Alpen. Die Musiker bringen ein umfangreiches Repertoire mit.

Alpen Der Musik- und Literaturkreis Alpen lädt am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr wieder zu seinem traditionellen Jazzfrühschoppen in den Lesegarten hinter dem Rathaus ein. Mit dabei: die Düsseldorfer Band „SuperJazz“. Sie agiert seit mehr als zehn Jahren nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch bundesweit. Alle Musiker können teil auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen. Ihr Repertoire bringt viele Stilarten des Jazz sowie Evergreens zu Gehör. Als Vorbilder dienen Louis Armstrong, Louis Prima, Paul Desmond, Stevie Wonder, Sinatra, Udo Jürgens, Westernhagen, aber auch Wolfgang Amadeus Mozart. Die Interpretationen – mal modern, mal klassisch – garantieren den Stimmungs-Sound der Band. Und auch der New-Orleans-Jazz kommt nicht zu kurz. Minimaler technischer Aufwand lässt der Band Spielraum und Beweglichkeit.