Unterhaltung im Bürgerzentrum Alpsray : Schräge Clownerie mit Köpfchen und bitterbösem Sarkasmus

„Zärtlichkeiten mit Freunden - Mitten ins Herts“: Die bekannte Duo sind Stefan Schramm und Christoph Walther. Foto: Edgar Schröter

Das Duo „Zärtlichkeit mit Freunden“ aus Sachsen bot im To Hoop ein Musik-Slapstick-Programm mit vielen schrägen Ideen und starkem Personal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Florie-Albrecht

Dass Musikkabarett ein spannendes Erlebnis, im besten Fall sogar eine Bereicherung für Intellekt und Sinne sein kann, haben Helge Schneider, Hans Liberg oder Herbert Knebel längst beweisen. Einen eigenständigen, schrägen, polarisierenden, sicher ungewöhnlichen und dabei unterhaltsamen Musik-Slapstick bot das Duo „Zärtlichkeit mit Freunden“ aus dem sächsischen Riesa im To hoop in Alpsray. Ihr Genre nennen sie „Musik-Kasparett“ – eine Wortschöpfung aus Kasper und Kabarett.

Wie treffend diese Umschreibung tatsächlich ist, bewiesen Christoph Walter alias Cordula Zwischenfisch am Schlagzeug und Stefan Schramm alias Ines Fleiwa an der Gitarre bei ihrem Alpsrayer Gastspiel. Allein das Outfit mit Cordjacke, Batman-T-Shirt und Perücke gab die Richtung vor. Und wer sich an sein Instrument setzt, einen Notenständer für zwei Leute benutzt und nach einer abgefahrenen „Polonäse“ die Bühne verlässt, sorgt erstmal für Irritation. Dann kommen sie aber zurück. Und es wird klar, dass sie als „Sebastian Pullert und Ruben Fränz“ einfach nur ihre eigene Vorband gaben.

Anschließend kündigten sie „Lieder in Moll“ an, wo die Botschaft im Text steht“, um mit dem „auf einem Betriebsfest“ gehörten „Dein ist mein ganzes Herz, Du bist mein Reibungsschmerz“ von Roger Whittaker zu beginnen, das sich dann in „La Bamba“ verwandelt. Daneben frozzelten sie über die Lokalität („Claudia Schiffer-Möbeldiscounter“), bewunderten das „von den Jugendlichen selbst aufgebaute“ Plakat auf der Bühne. „Es gibt ja noch den „Schwarzen Adler“, sagten die beiden, stolz auf so viel Lokalkolorit im Programm. Vor allem Walter alias „Zwischenfisch“ nahm mit unverwechselbar sächselndem Sprachsound das Publikum mit, ergänzt durch den kongenialen Partner als Stichwortgeber. „Ich hab Backstage gedacht, ich muss mal mein Tetanus auffrischen“, griff zum Uralt-Funkgerät („Ich geh auf Forelle“), um mit dem Techniker am Mischpult Kontakt aufzunehmen.

Dann stellte er sich wortwörtlich einen Schritt vor („So was zieht hier tatsächlich“), hielt sein Gesicht ans Mikro, um eine Oleg-Popov-Clownsnase zu imitieren. Oder er blieb mit vorgestrecktem Kopf in bester Jerry-Lewis-Manier am mit Schwung gedrehten Mikroständer hängen. Böse politisch wurde es dann mit Bemerkungen wie „Rassenbekleidung“ bei „Thor Steiner“, dem Gedanken, „bei der Deutschen Bank zu kündigen, die 13 Firmen unterstützen, die Atomwaffen bauen.“ Was das herausgenommene Christen-C bei der CDU vorm Parteitag betrifft, wurde es noch böser. „Nagel’ mich nicht drauf fest — sind wir nicht der viertgrößte weltweite Waffenexporteur?“