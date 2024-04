Musik-Comedy mit Ass-Dur in Rheinberg Zwischen Unsinn und Feinsinn

Die Frau hieß übrigens Sandra, war aus Oedt angereist und hatte den Fehler gemacht, sich in die erste Reihe zu setzen. Zack, hatten die Wagner-Brüder sie am Haken, bezogen sie immer wieder in ihr zweistündiges Programm ein. Genau wie sie mit dem gesamten und bestens aufgelegten Publikum ständig in Interaktion traten. Das spielte auch mit, als die Brüder darum baten, man möge ihnen doch zwölf Begriffe zurufen, aus denen sie dann in der Pause einen Song für Rheinberg schreiben würden.