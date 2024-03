Müllsammelaktion in Millingen Und immer wieder Hundekotbeutel

Das Wetter spielte am Vormittag mit. Die dunkle Regenfront zog an Millingen vorbei. Zwei Stunden dauerte der Frühjahrsputz, den Millinger Vereine und die Bürgerschaft durchführten. So suchte eine Gruppe an der Alpener Straße im Unterholz Unrat zusammen, wie Tessa (10) und ihr Vater Kevin (38). Tessa sammelte in Millingen zum ersten Mal, „weil ich etwas Gutes für die Umwelt tun will“, sagte das Mädchen. Verpackungsmüll wie Folien, Plastiktüten, Gurkengläser und jede Menge Schnapsfläschchen kamen in die Müllsäcke. „Wir finden alles Mögliche, sogar einen Lippenstift“, stellten Ulrich Schmiedeskamp und Hermann Kremer fest.