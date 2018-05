Rheinberg : Müllabfuhrtermine wegen Feiertagen verschoben

Achtung: Die Müllabfuhrtermine verschieben sich. Foto: up (Archiv)

Rheinberg Anlässlich der Feiertage Pfingstmontag sowie Fronleichnam ergeben sich Änderungen bei der Abfuhr der verschiedenen Müllarten. Restmüll: Revier 2B am heutigen Mittwoch, 23. Mai, Revier 3B am Donnerstag, 24. Mai, Revier 4B am Freitag, 25. Mai, Revier 5B am Samstag, 26. Mai, Revier 6B am Montag, 28. Mai, Revier 7B am Dienstag, 29. Mai, Revier 8B am Mittwoch, 30. Mai sowie Revier 9B am Freitag, 1. Juni. Papier: Revier 1B am Dienstag, 22. Mai, Revier 2B am Mittwoch, 23.

Mai, Revier 3B am Donnerstag, 24. Mai, Revier 4B am Freitag, 25. Mai, Revier 5B am Montag, 28. Mai sowie Revier 6B am Dienstag, 29. Mai. Biomüll: Revier 3 am Mittwoch, 23. Mai, Revier 4 am Donnerstag, 24. Mai, Revier 5 am Freitag, 25. Mai, Revier 6 am Montag, 28. Mai, Revier 1 am Dienstag, 29. Mai, und Revier 7 am Freitag, 1. Juni. Gelber Sack/Gelbe Tonne: Revier 2 am Mittwoch, 23. Mai , Revier 3 am Donnerstag, 24. Mai, und Revier 4 am Freitag, 25. Mai.

(RP)