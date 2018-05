Alpen: Motte gesperrt: Betreten ist lebensgefährlich

Alpen Verschüttete Eingänge zum Stollen aus dem Zweiten Weltkrieg sind freigelegt. Das offenbart einen dramatischen Befund.

Die Gemeinde hat am Donnerstag das Betreten der Motte wegen akuter Einsturzgefahr strengstens untersagt und das Bodendenkmal mit einem Bauzaun gesichert. Der Befund klingt dramatisch. "Wer den Burghügel betritt, begibt sich in Lebensgefahr", warnt Martin Lyhme, Stadtplaner im Rathaus, nachdem nun der Blick ins Innere der acht Meter hohen Erhebung am Ost-Tor des Dorfes möglich ist.

Der Blick in die Hohlräume, so Lyhme, habe die bislang unter Erdreich verborgene Gefahr offenbart. "Die Holzverstrebungen und -stützen sind nicht mehr existent. Es sind nur noch nackter Lehm und die Fundamente der Burg zu sehen", beschreibt der Stadtplaner den brisanten Befund.

Nun müssten Gutachter beurteilen, wie die Statik des Geländen wieder so gestaltet werden kann, dass die Gefahr gebannt ist. Es gebe alternative Optionen. Entweder gelinge es, die Hohlräume durch Stützen zu sichern, so Lyhme: "Oder wir müssen den Stollen mit einem Spezialmörtel verfüllen." Heute werde mit den Archäologen und dem Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn besprochen, wie es am Kasteel, am Pfingstwochenende Treffpunkt für die Junggesellenschützen, weitergehen kann.