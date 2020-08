Zusammenprall mit Leitplanke : Motorradfahrer aus Rheinberg schwer verletzt

Rheinberg/Engelskirchen Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagmittag ein Motorradfahrer aus Rheinberg zugezogen, der auf der Zeithstraße zwischen Wiehl-Forst und Engelskirchen-Kaltenbach gestürzt und in eine Leitplanke gerutscht war.

Wie die Polizei berichtet, verlor der 52-Jährige gegen 12.45 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und prallte mit seinem Motorrad gegen den Pfosten einer Leitplanke. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.