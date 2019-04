Spendenfahrt : Mopedfahren für den guten Zweck

Der MMC Lagerschaden nimmt an einer bundesweiten Spendenfahrt teil. Mit dem Erlös sollen Mahlzeiten für Kinder finanziert werden.

Die größte Fahrt des Jahres steht den begeisterten Freunden des motorisierten Zweirades allerdings noch bevor. Die findet im Sommer statt, und das nicht nur in Rheinberg und Umgebung, sondern einmal quer durch die Bundesrepublik. Die Mofa- und Moped-Tour (MoMoTo) fand erstmals im Jahr 2015 statt und ist eine Spendenfahrt für den guten Zweck. Auf insgesamt 32 Etappen wird auf den etwa 2000 Kilometern von Böhringen am Bodensee bis nach Flensburg an der Ostsee Geld für die Arche Deutschland gesammelt, um Kindern warme Mahlzeiten zu ermöglichen. Dazu wird von Etappe zu Etappe ein goldener Tank weitergereicht, in dem das Geld gesammelt wird.

Start Am 26. Juli in Böhringen am Bodensee. Ziel ist am 27. August in Flensburg.

Am 13. August bringen „Die Schreckschrauben“, eine reine Frauengruppe, den goldenen Tank nach Moers, wo der MMC Lagerschaden das Objekt der Begierde in Empfang nehmen wird. „Dann wird das Geld, das bei dieser Etappe gesammelt wurde, gezählt und auf ein Konto eingezahlt, damit es mit leerem Tank am nächsten Morgen weitergehen kann“, sagt Hochstein. Anschließend gibt es eine Feier, wie bei jeder Tankübergabe. Am nächsten Morgen fährt der MMC dann mit dem Tank nach Lünen. Einige Mitglieder des MMC werden dort campieren, um auch noch am darauffolgenden Teilstück nach Dorsten mitzufahren. „Das ist das Schöne an der Idee. Jeder kann mitfahren, so lange er möchte. Egal ob eine oder mehrere Etappen. Manche begleiten den Tank über die komplette Distanz“, erzählt Hochstein. Zudem sei so eine Aktion ein tolles Erlebnis für die Szene, bei der man bestehende Kontakte vertiefen und neue knüpfen könne.