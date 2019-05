Rheinberg/Moers : Bewährung statt Haft: Gericht honoriert Therapiefortschritt

Moers Ein 31-jähriger Rheinberger war wegen verschiedener Vergehen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Bei einer Berufungsverhandlung konnte er das Gericht überzeugen, dass er seine Therapie ernst nimmt.

(jas) Die auswärtige Strafkammer Moers des Landgerichts Kleve hob am Mittwoch ein Urteil des Amtsgerichtes Rheinberg teilweise auf, das einen 31-Jährigen wegen sexuellen Übergriffes, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte am 4. Dezember 2018 zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt hatte. Der Angeklagte, der in Rheinberg wohnte, inzwischen aber zu seinen Eltern nach Neukirchen-Vluyn gezogen ist, hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Es blieb zwar beim Strafmaß, der Vorsitzende Richter Huismann ordnete außerdem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Beides wurde aber für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, weil der Verurteilte nach Ansicht des Gerichts nach der Tat alles daran gesetzt habe, sein Problem in den Griff zu bekommen. „Sie haben uns glaubhaft vermittelt, dass Sie es ernst meinen“.