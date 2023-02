Möhnensturm in Alpen „Zirkus Alpenetti“ bittet herein

Pünktlich zum Sturm auf das Rathaus riss der Himmel auf und strahlte mit den Möhnen um die Wette. Dort zeigte man sich bestens vorbereitet und hatte den Ort des Geschehens kurzerhand in den „Zirkus Alpenetti“ und den Ratssaal zur Tanzfläche umfunktioniert. „Zirkusdirektor“ Thomas Janßen leistete keinen Widerstand, im Gegenteil, er zeigte Reue: „Hier wurde geschafft, geplant und regiert, auch wenn hier und da zu wenig passiert.“ Im Laufe des Tages hatten die Damen der Verwaltung bereits fette Beute gemacht. „Wir haben über 30 Krawatten abgeschnitten, so viele waren es lange nicht mehr.“ Die Verwaltungsangestellte hatte wie alle diesem Tag entgegengefiebert: „Miteinander feiern, das hat uns allen so gefehlt.“ Mit dem Rathausschlüssel im Gepäck ging es für Alpens Möhnen weiter zur Altweiberparty in der Scheune Dahlacker.