Modenschau in Alpen : Großer Auftritt für große Größen

Alexandra Kästner zeigt in ihrem Modegeschäft Steelevoll by Alexa zwei Herbsttrends: Animal-Prits und sanfte Blautöne. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Das Alpener Geschäft Steelevoll by Alexa bietet am Samstag, 2. Oktober, eine Modenschau für kurvige Frauen an. Im Trend liegen Beerentöne, Streublumen-Prints und das Selbstverständnis, sich auch mit ein paar Kilo mehr schön zu fühlen.

Das Lampenfieber hat Alexandra Kästner gepackt. Die Alpenerin nahm schon bei diversen Miss-Wahlen teil, präsentierte sich vor großem Publikum. Doch am Samstag, 2. Oktober, schlüpft die 50-Jährige in eine neue Rolle. Sie moderiert ihre eigene Modenschau, die um 17.30 Uhr in ihrem Bekleidungsgeschäft Steelevoll by Alexa beginnt. „Ich bin ganz schön aufgeregt, vor so vielen Menschen zu sprechen“, gesteht sie, um anschließend selbstbewusst hinzuzufügen: „Gut, wenn ich mich verhaspel, dann fange ich den Satz eben nochmal an – was ist schon perfekt im Leben.“ Kästner will mit dem Irrglauben an Perfektion aufräumen, damit, dass Frau sich nur mit einer Konfektionsgröße 38 wohlfühlen und schön kleiden kann. Ihre Boutique an der Lindenallee 5 ist auf Mode für kurvige Mädels zwischen Kleidergröße 42 und 56 spezialisiert. Und wie gut das aussehen kann, soll die Modenschau zeigen.

Zwei Freundinnen der Ladeninhaberin werden die Herbsttrends 2021 präsentieren. Neun Outfits stehen im Mittelpunkt der rund eineinhalbstündigen Show. Farblich seien Beerentöne angesagt, ebenso der warme orange-braune Ton Amber sowie ein sanftes Ozeanblau. Streublumen- und Animal-Prints bestimmen die Muster. Wer es ausgefallener mag, greift zum trendigen Comic-Druck. „Ein Oberteil oder eine Bluse mit vollflächigem Comic-Print lässt sich wunderbar zu einer engen Jeans kombinieren“, sagt die Expertin. Fürs Darüber gibt es Steppmäntel, die schön warm sind, aber trotzdem nicht auftragen, zudem eine Auswahl an gemütlichen Cardigans. „Strickjacken sind immer ein Thema bei kurvigen Frauen“, weiß Kästner. „Viele Kundinnen – auch mit kleinen Größen – fühlen sich einfach sicherer, wenn sie noch etwas drüberziehen können, was eine Problemzone kaschiert.“ Kästner weiß: Selbst das schönste, neue Kleid, das der Körperform schmeichelt, bringe nichts, wenn es letztlich nur im Schrank hängen bliebe.

Info Alexandra Kästner plant Freundinnen-Abende Öffnungszeiten Die Boutique Steelevoll by Alexa ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 14 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags ist von 10 bis 13.30 Uhr offen. Termine auch nach Vereinbarung unter Tel. 01522 2699566. Freundinnen-Abend Inhaberin Alexandra Kästner plant demnächst, Freundinnen-Abende anzubieten. Dabei können vier bis fünf Mädels bei Sekt, Glühwein und Snacks nach Ladenschluss in Ruhe shoppen. www.steelevoll.de

Der Alpenerin ist es wichtig, dass ihre Kundinnen sich in ihrer Kleidung wohlfühlen können. „Ich will den Frauen Mut machen, sie inspirieren, ihnen zeigen, dass sie sich in jeder Größe toll anziehen können“, sagt sie. „Gut angezogen, fühlt man sich doch gleich selbstbewusster – wir sind schön, genau so wie wir sind“, betont die 1,80 Meter große Inhaberin, die selbst Konfektionsgröße 44/46 trägt.

Doch neben dieser begleitet die Modenschau noch eine weitere mutmachende Botschaft: die, sich selbst in schwierigen Zeiten nicht unterkriegen zu lassen und an den kleinen Dingen zu erfreuen. Kästner hat ihre Boutique vor fast genau einem Jahr eröffnet – mitten in der Corona-Pandemie. Ein gewagter Schritt. „Doch ich habe durchgehalten“, sagt die 50-Jährige. Und das soll mit der Modenschau gefeiert werden.

Rund 40 Gäste erwartet die Inhaberin, die zum Teil im Geschäft (mit Maske), zum Teil draußen vor dem Laden Platz nehmen können. Es soll eine „bodenständige Veranstaltung mit Wohlfühlfaktor“ werden, so Kästner, ohne viel Chichi wie Sektbrunnen oder roten Teppich. Willkommen sind Frauen jeden Alters und jeder Größe, aber auch Männer. Viele Kundinnen hätten ihr Kommen schon zugesagt. „Sie freuen sich darauf, sich mal wieder schick machen zu können, ein bisschen unterhalten zu werden und mich wiederzusehen“, erzählt Kästner. Und nach der Modenschau darf nach Herzenslust im Sortiment gestöbert werden.

(beaw)