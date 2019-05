Mittelstand in Rheinberg : CDU-Wirtschaftsflügel formiert sich

Dieter Gackowski will der MIT neues Leben einhauchen. Foto: CDU

Rheinberg Die Mittelstandsvereinigung (MIT) in Rheinberg wird wiederbelebt. Am Freitag, 3. Mai, gibt es Vorstandswahlen.

Zehn Jahre ruhten die Aktivitäten der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) in Rheinberg. Am Freitag, 3. Mai, findet um 19 Uhr im Hotel am Fischmarkt eine Mitgliederversammlung zur Reaktivierung der MIT statt. Ziel ist es, einen neuen Stadtverbandsvorstand zu wählen und die aktive Arbeit in der Stadt wieder aufzunehmen.

Dieter Gackowski, Maler- und Lackiermeister im Ruhestand, seit 1972 in der CDU, ist hochmotiviert, die Vereinigung mit einem Team wieder mit Leben zu füllen. „Mir sind die Interessen des Mittelstandes in unserer Partei sehr wichtig. Deswegen bin ich gerne bereit, Verantwortung zu übernehmen und dabei zu helfen, die MIT wieder auf den Weg zu bringen“, so Gackowski.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung wird sich vorrangig mit Kernthemen aus dem Mittelstand und der Wirtschaft beschäftigen. Eine Mitgliedschaft in der MIT ist auch ohne CDU-Parteibuch möglich. „Wer Interesse an wirtschaftlichen Fragen hat, den Mittelstand unterstützen möchte und sich mit den Ideen und Werten der CDU identifizieren kann, ist bei uns genau richtig“, so Ga­ckowski weiter.

CDU-Stadtverbandsvorsitzende Sarah Stantscheff freut sich über die Reaktivierung der MIT. „Damit hat die CDU eine breite Verankerung in gesellschaftlichen Gruppen und Strömungen“, sagt Stantscheff. Auf der Mitgliederversammlung wird neben der Neugründung auch das Thema Europa im Fokus stehen. Die MIT hat dazu Kristian Kremer eingeladen, den stellvertretenden Generalsekretär der Europäischen Volkspartei (EVP).

(RP)