Treckerkino in Veen : Otto kommt nach Veen – auf die Leinwand

Alpen Am Samstag öffnet die die Landjugend zum dritten mal ihr Treckerkino und erwartet 350 Schlepper. Allein die Aufstellung der schweren Maschinen am Hang vor der Großleinwand sorgt für ein herrliches Bild.

Das ganze Krähendorf steht Kopf. Otto kommt. Als Film. Die Landjugend hat für Aufregung gesorgt, die sich nicht nur am Niederrhein, sondern im ganzen Land breit macht. „Das Medieninteresse ist enorm“, berichtet Lukas Hegmann. Kein Wunder. Die dritte Auflage des Treckerkinos am Hügel hinterm Spargelhof Schippers wird, so hat’s den Anschein, alles bisher Dagewesene weit übertreffen. „Fast alle Karten sind weg“, meldet Hegmann. Aber es gibt noch eine Abendkasse.“ Die Landjugend erwartet mehr als 350 Traktoren, die vor der 60 Quadratmeter großen Leinwand parken. Auf der wird, das ist seit Mitte der Woche bekannt, mit Einbruch der Dämmerung der Film „Catweazle“ mit Otto Walkes in der Hauptrolle gezeigt. „In Full HD.“ Was sonst.