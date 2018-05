Rheinberg: "Mit ohne" oder Mehr von weniger ist eigentlich nichts

Rheinberg Comedian Martin Zingsheimer überzeugte mit filigran-intelligentem Sprachwitz über den Trend zum Verzicht.

Zu Anfang wurde Martin Zingsheim fast philosophisch. "Es ist ein typischer Wunsch der heutigen Zeit: mehr haben zu wollen, und zwar mehr weniger, und zwar von allem - also eigentlich nix, aber davon viel." Damit manifestierte der Kabarettist am Ende der Theatersaison in der Stadthalle die Grundidee seines neuen Programms "Aber bitte mit ohne."