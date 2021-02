Finanzen in Alpen : Alpen kommt mit Hilfe von oben gut durch die Krise

Finanzen in Alpen

Alpen 2,8 Millionen Mark haben Bund und Land wegen der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle an Alpen überwiesen. Damit konnten die Belastungen kompensiert werden.

Dank der Hilfe von Bund und Land kommt Kämmerin Andrea Ochtrup ungeschoren aus dem ersten Corona-Krisenjahr. Zwar musste sie die Gewerbersteuereinnahmen um 2,5 Millionen Euro nach unten korrigieren, beim Anteil an der Einkommensteuer fehlen ihr am Ende 220.000 Euro. Hinzu kommen Einnahmeverluste bei den Elternbeiträge für den offenen Ganztag in den Schulen (20.000 Euro) sowie Kosten für den Erwerb von Schutzmasken, Desinfektions- und Reinigungsmitteln sowie Spuckschutz-Trennwänden (rund 20.000) – macht unterm Strich eine coronabedingte Verschlechterung im Haushalt 2020 von rund 2,7 Millionen Euro.