In Kostümen von Haus zu Haus : Karnevalsstimmung in Ossenberg

Straßenkarneval in Ossenberg mit Abstand: Carsten Kämmerer mit Tochter Lea (rechts) am Haus von Melisande und Linus Leiting mit Sohn Fynn. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Ossenberg An Tulpensonntag waren in dem Rheinberger Ortsteil viele verkleidete Kinder mit ihren Eltern unterwegs. Tüten mit Kamelle lagen vor geschmückten Häusern.

Carsten Kämmerer war geplättet. Und auch ein wenig gerührt. Er hatte in Ossenberg am Tulpensonntag so viele glückliche Kinderaugen gesehen. In dem Rheinberger Ortsteil wurde vier Stunden lang Mini-Kinderkarneval gefeiert. Die Idee dazu hatte Michelle Woywadt, Carsten Kämmerer in den Tagen zuvor dafür ordentlich Werbung gemacht. „Toll, wie viele mitgemacht haben. Gefühlt war das ganze Dorf geschmückt. Das war eine super Sache, die man unbedingt wiederholen sollte“, sagte er.