Rheinberg: Millionen fürs Altes Rathaus

Rheinberg Das 1449 errichtete Gebäude ist ein kompletter Sanierungsfall. Vorschlag: ein zweiter Rettungsweg hinter einer Glasgalerie.

So professionell der Vortrag von Horst Fischer und Christian Uwer vom Büro Fischerarchitekten in Aachen auch war - die Wucht der Fakten erfasste die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses wie ein Schlag in die Magengrube. Die Architekten hatten das 1449 errichtete Gebäude - gerne auch als "die gute Stube" Rheinbergs bezeichnet - untersucht und ihre Ergebnisse zusammengefasst. Ernüchternde Ergebnisse. Denn das denkmalgeschützte Gebäude in der Stadtmitte so herzurichten, dass es künftig als Bürgerhaus genutzt werden kann, wird ein teurer Spaß. Voraussichtlich müssen vier Millionen Euro investiert werden.