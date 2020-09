Kommunalwahl 2020 : Millinger wollen Förderprogramm für Bau des neuen Sportheims nutzen

Die Podiumsdiskussion fand am Sportheim des SV Millingen an der Jahnstraße statt – im Freien. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Millingen In erster Linie um Sportpolitik ging es bei einer Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl auf dem Millinger Sportplatz, zu der der SV Millingen eingeladen hatte. Moderator war Ulrich Glanz.

Und das alles an der frischen Luft: Die Organisatoren hatten die Podiumsteilnehmer und die rund 40 Zuhörer vor dem Clubheim untergebracht. Um das Clubhaus drehte sich auch ein Großteil der Diskussion. Wie mehrfach berichtet, war die CDU auf ein neues Sportstättenförderprogramm aufmerksam geworden. Es stellt eine bis zu 100-prozentige Förderung aus 25 Prozent Landes- und 75 Prozent Bundesmitteln für den Bau eines neuen Sportheims in Aussicht.

Für den Millinger Verein ist es keine Frage: Da muss man zugreifen. Dass die jetzigen Vereinsgebäude ihre besten Tage lange hinter sich haben, stellte niemand in Frage. Auf Unverständnis stieß in Millingen allerdings, dass im Sportausschuss nicht sofort dem CDU-Antrag gefolgt wurde, sondern die Verwaltung zunächst prüfen soll, ob es auch andere Sportstätten in Rheinberg gibt, für die man eine Förderung beantragen könnte. Beschließen soll der Rat dann in seiner Sitzung am 6. Oktober. „Die Grünen haben den Antrag der CDU nicht abgelehnt“, beteuerte Bürgermeisterkandidat Dietmar Heyde. Aber es müsse zunächst beraten werden, „und wir müssen schauen, dass an der Xantener Straße auch etwas passiert“. Heyde erinnerte daran, dass Schüler der Europaschule, die sich für das Sportabi entschieden haben, zur Leichtathletik nach Alpen fahren müssen.