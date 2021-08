St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Milingen : Seniorenschützen schießen seit 50 Jahren

Millingen Die Seniorengruppe der St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Millingen schoss die ersten 15 Jahre im Hühnerstall am Bienenhaus, dann 30 Jahre lang auf dem KK-Stand und seit fünf Jahren nun im Ulrichhaus.

In der Anfangszeit – in den ersten 15 Jahren – trafen sich die Luftgewehr-Schützen im alten Hühnerstall am Bienenhaus an der Alpener Straße. Als der neue Kleinkaliber-Schießstand auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Bienenhaus (dort, wo jetzt die Senioreneinrichtung Millinger Höfe steht) errichtet wurde, zogen die Schützen dorthin um. 30 Jahre lang legten sie dort an und zielten gut mit ihren KK-Gewehren. In den vergangenen fünf Jahren waren die Millingen im Ulrichhaus. Um Hierarchien geben die Schützen nichts. Ein Vorstand sei nie gewählt worden. Nur einen Teamleiter haben sie: Gerd van Bommel. Die Gruppe trifft sich nicht nur zum Schießen. Auch bei anderen Gelegenheiten halten die Herren zwischen Ende 60 und Ende 80 zusammen. So werden Ausflüge gemeinsam unternommen, Radtouren und Werksbesichtigungen. Trecker- und Planwagenfahrten und „jede Menge Brauereibesichtigungen“ standen bei den Millingern schon auf der To-do-Liste. Nun hoffen die zwölf Aktiven, dass Corona sie bald wieder schießen lässt. Denn das Vereinsleben hat schon viel zu lange brach gelegen.