Verkehrschaos in Millingen : Lkw bleibt mitten im Kreisverkehr in Millingen liegen

(up) Für eine Lkw-Fahrerin wurde Freitag, der 13. tatsächlich zu einem Pechtag. Wie die Polizei mitteilte, löste sie am Freitagvormittag um kurz vor 10 Uhr ein Verkehrschaos in Millingen aus. Die Fahrerin blieb mit ihrem Lkw aufgrund eines technischen Defekts mitten im Kreisverkehr der Saalhoffer Straße/Alpener Straße liegen. In der Mittagszeit wurde die Zugmaschine gegen eine neue ausgetauscht, so dass der Verkehr nach rund zwei Stunden wieder fließen konnte.