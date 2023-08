Fünf Aspiranten an der Vogelstange Franz Winnekens ist König von Millingen

Der Schützenfestumzug startet am Samstag, 2. September, um 15.30 Uhr. Das Königspaar Franz und Corinna Winnekens werden am Elternhaus in Millingen abgeholt. Zu Ehren des Königspaares findet dort ein Fahnenschwenken statt. Danach erfolgt der Festumzug durch den Ort. Der Zugweg ist wie folgt geplant: Alpener Straße, Vittenbergstraße, Saalhoffer Straße, Herderstraße, Kantstraße, Alpener Straße und dann geht’s zurück zum Festzelt. Die St.-Ulrich-Schützenbruderschaft würde sich über einen geschmückten Zugweg freuen.