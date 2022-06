Ehrenamtliches Engagement in Rheinberg : Ein Fest in Millingen als Dank für die Unkraine-Hilfe

Die kleine Maria aus der Ukraine war von der Zuckerwatte überwältigt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Feuerwehr in Millingen hat seit Beginn des Krieges zehn Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern auf den Weg gebracht und will nicht nachlassen mit der Hilfe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Zum Familien- und Helferfest hatte die Feuerwehr in Millingen eingeladen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs organisieren die Feuerwehrkameraden Hilfstransporte in die Ukraine. „Jetzt ist es an der Zeit, sich bei den Menschen zu bedanken, die uns unterstützt haben“, sagt Einheitsführer Stefan Ströde.

Mit Kriegsbeginn stand fest, Sachspenden auf den Weg zu bringen. Schnell kamen Spenden zusammen und damit auch ein Problem. „Wir hatten nicht genug Lagerplatz“, erinnert er sich. Anfragen in Rheinberg blieben erfolglos. Als dann die gegenüberstehende, pächterlose Tankstelle mit zwei großen Hallen in den Fokus kam, gab die Tankstellen-Verwaltung schnell ihr Okay.

Der erste 40-Tonner wurde geladen und ging auf Reisen. „Mittlerweile haben wir ein sehr gutes Netzwerk. Sobald eine Ladung komplett ist, holt sie ein ukrainischer Lkw-Fahrer bei uns ab.“ Mindestens zehn Transporte sind von Millingen aus gestartet. Der Standort bleibt in Rheinberg Sammel- und Abgabestation für Hilfsgüter in die Ukraine. „Wir brauchen weiter Unterstützung wie auch Sachspenden. Wir wollen mit unserer Hilfe nicht nachlassen“, so Ströde.

Dass Spenden ihren Zielort erreichen, hat die Millinger Einheit gerade erst erlebt. Von einem Rheinberger Unternehmen wurden Feuerlöscher gespendet. „Wir bekamen dann ein Video, auf dem die Feuerlöscher mit genauer Typbezeichnung zu sehen waren. Beim Hingucken bekommt man Gänsehaut. Unglaubliche Freude macht sich dann bereit, weil unsere Spende vor Ort hilft und beim nächsten Angriff griffbereit ist. Das motiviert“, so Ströde weiter.

Beim Fest trafen sich Spender, Helfer, Feuerwehrleute, Nachbarn und ukrainische Gäste. Auch die Kleinsten kamen auf ihre Kosten, ließen sich die Zuckerwatte schmecken, eroberten die Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos und hatten Spaß bei Wasserspielen. Das Helferfest wurde teils aus dem NRW-Hilfsfonds für ehrenamtliche Ukraine-Helfer finanziert.

(sabi)