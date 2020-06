Auto mit Kameras unterwegs : Messfahrzeug erfasst Straßenflächen in Alpen

Die Daten der Dokumentation dienen der Gemeinde als Grundlage für den Aufbau eines digitalen Katasters. Das Spezial-Auto fährt ab dem 15. Juni. Es wird möglichst wenig persönliches Bildmaterial erfasst.

Das beauftragte Unternehmen mit Sitz in Berlin verfügt über langjährige Erfahrung und bietet überdies ein Gesamtpaket aus Bestands-, Zustands-, Bewertungs- sowie Bilanzierungsdaten an. Kunden von eagle eye in Nordrhein-Westfalen sind unter anderem Hagen, Remscheid, Plettenberg, Ennepetal oder Solingen. Emmerichs: „Im Rahmen der Datenerfassung ist eagle eye stets bemüht, möglichst wenige persönliche Bilddaten zu erfassen. Konkret wird versucht, in verkehrsarmen Zeiten zu fahren und spezielle Flächen mit geringem Personenaufkommen zu erfassen.“