Sieben ereignisreiche Schützenfesttage Bruderschaft in Menzelen-Ost sucht einen neuen König

Am Samstag, 2. September, um 14 Uhr treten die Schützen dann am Vereinslokal „Zur deutschen Eiche“ an. Von dort aus marschieren der noch amtierende König Marcel Krupp mit seiner Königin Lara Udovicic, seinem Throngefolge in Begleitung aller Schützenbrüder zum Schießplatz an der Kirche St. Walburgis in Menzelen-Ost. Der König und Präsident Mike Ingenfeld laden im Namen des gesamten Vorstandes von 14.30 Uhr an alle Menzelener zum spannenden Wettkampf an der Vogelstange ein, wo es zunächst um die Preise geht, ehe das königliche Finale seinen Lauf nimmt.