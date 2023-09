Schützenfest der Bruderschaft Menzelen-Ost Mit dem 179. Schuss holt Heinz van Bonn den Königstitel

Am Freitag, 8. September, beginnt der zweite Teil des Schützenfestes. Die Mitglieder der Schützenbruderschaft werden sich erneut um 19.30 Uhr in ihrem Vereinslokal treffen, um zum Festzelt am Marktplatz zu marschieren. Dort wird die Kirmeseröffnung gefeiert. Um 6 Uhr morgens des folgenden Samstags zieht das Tambourcorps Menzelen-Ost durch die Ortschaft, um die Bewohner zu wecken, ehe sich alle Schützenbrüder am Nachmittag versammeln, um das Königspaar abzuholen und zum Schützenzelt zu ziehen. Gegen 20 Uhr beginnt der Krönungsball mit einem Tanz des Königspaares. Musik wird von der Live-Band „Starlights“ gespielt. In der St. Walburgis Kirche in Alpen wird am Sonntag um 9.30 das Festhochamt gefeiert. Um 15 Uhr können sich Kinder beim Familien- und Kirmestag kostenlose Chips für Freifahrten abholen.