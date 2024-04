Hohes Grundwasser in Menzelen-Ost Grundwasser-Betroffene kämpfen weiter

Gerammelt voll war der Saal der Gaststätte „Zur Deutschen Eiche“ am Mittwochabend. Um die 150 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung der Sprecher der Grundwasser-Betroffenen gefolgt. Karlheinz aus dem Bruch, Werner Maliska, Hans-Gerd Pastoors und Hans-Joachim Meier waren sehr erfreut über den großen Zuspruch. „Mit so Vielen haben wir nicht gerechnet“, so Maliska. Die Sprecher wollen den Grundwasser-Betroffenen zeigen: „Wir sind da! Gemeinsam sind wir stark.“