Kirchliche Arbeit in Alpen : Die kfd St. Walburgis Menzelen hat große Nachwuchssorgen

Kirchliche Arbeit in Alpen

Der kfd-Vorstand in Menzelen ehrte Frauen, die dem Verein seit Jahrzehnten die Treue halten. Foto: kfd

Alpen Elf Frauen wurden für ihre Treue geehrt. Doch der Vorstand, tut sich schwer, sich personell für die Zukunft aufzustellen und sendet einen Notruf. Noch ist ein wenig Zeit.

Nach der corona-bedingten Pause traf sich die kfd St. Walburgis Menzelen wieder zur Jahreshauptversammlung in einer größeren Runde. Nach ihrem einleitenden Impuls stellte sich die neue Pastoralreferentin an St. Ulrich, Hedwig Poetschki, den Mitgliedern vor und gedachte den Verstorbenen. Dann ging‘s in die Formalitäten.