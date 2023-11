Streifzüge am Niederrhein Typisch – Der Menzelen-Kalender 2024 ist stark gefragt

Der wandernde Fotograf hat „typisch“ zum Ordnungskriterium zur Auswahl der Bilder erhoben – jeweils drei pro Monat. So hat er versucht herauszuarbeiten, was den jeweiligen Monat so „typisch“ aussehen lässt – den Januar fest in der Hand von „Väterchen Frost“ und doch so anmutig, den April mit den für ihn so sprichwörtlichen Wetterkapriolen oder den malerischen November, in dem nicht nur am Friedhofsweg die bunten Blätter fallen.