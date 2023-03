Komödie „Der Urlaubsmuffel“ in Menzelen Des einen Freud‘, des anderen Leid

Als einen echten und ein wenig verpeilten Urlaubsmuffel lernten die annähernd hundert Gäste, die am Freitagabend zur Premiere der Komödie „Der Urlaubsmuffel“ in den Menzelener Adlersaal gekommen waren, den Zahnarzt Hans Strobel kennen. Karl-Heinz Ladwig hatte als Protagonist in der von der deutschen Autorin Beate Irmisch geschriebenen Komödie seine Mühe und Not, sich gegen die Reiselust seiner Ehefrau Elfriede, dargestellt von Marlies Meier, zur Wehr zu setzen. „Du hast schon wieder bei so einem dummen Preisausschreiben mitgemacht!“, rügte der etwas säuerlich angehauchte Strobel seine Ehefrau Elfriede, als sie ihm freudig von einem Gewinn bei einem Kreuzworträtsel erzählte.