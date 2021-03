Heimatliebe in Alpen : West und Ost trauern um Leo Raskopp

Heimatliebe in Alpen

Leo Raskopp hat sich an vielen Stellen für sein Heimatdorf Menzelen eingesetzt. Hier wird er am Dienstag auch beerdigt. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Menzelen Der engagierte Menzelener ist, wie jetzt bekannt wurde, bereits vor einer Woche gestorben und findet am Dienstag auf dem Friedhof in seinem Heimatdorf seine letzte Ruhestätte.

Leo Raskopp war ein geschätzter, ausgewiesen humorvoller Mensch, der sich in vielen Vereinen für die Gemeinschaft eingesetzt hat. Im Senioren-Treff AG Bürgerhaus Menzelen-West führte er als Sitzungspräsident durch viele närrische Sitzungen und stieg auch in die Bütt. Unvergessen seine Rollen als Käpt’n auf dem Narrenschiff „Wippöttus“ oder als Franzose, der in der Bibel das Kapitel von der Vertreibung aus dem Paradies vorlas. Auch auf der Mundart-Bühne war er ein Erlebnis, wenn er über ein „Päkske üt Amerika“ erzählte.