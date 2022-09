Karneval in Alpen : Prinz Torsten II. weiß, wie es geht im Froschorf

Alpen In Menzelen steigt das närrische Fieber. Bei der Jahreshauptversammlung wurde nicht nur der Vorstand gewählt. Auch einer, der schon mal Prinz war, bekam Beifall.

Kai-Kevin Krupper, der elfte Präsident der Karnevalsgemeinschaft (KVG) „Hand in Hand“ in Menzelen, hatte zur Jahreshauptversammlung in den Adlersaal Menzelen eingeladen. Nach der Wahl setzt sich der Vorstand des närrischen Vereins so zusammen: Kai-Kevin Krupper (Präsident), Miriam Krupper (Geschäftsführerin), Antje Baum (Schriftführerin), Eva Kammann (Beisitzserin und Obermöhneund), Madeline Pastoors (Beisitzerin). Dann stand die spannende Frage im Saal, wer das Zepter für die kommende Session übernimmt. Als Torsten Haan seine Bereitschaft erklärte, das Narrenvolk durch die Session 2022/2023 zu führen, gab es Beifall. Er war vor 26 Jahren schon mal Prinz in Menzelen. Bei der Prinzenproklamation am 12. November wird Prinz Torsten II. das Zepter entgegen nehmen, sein Motto bekannt geben und die Darbietungen der Menzelener Garden bestaunen.