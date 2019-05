Bestattungskultur : Alpener Friedhof erhält einen Memoriam-Garten

Alpen Das hat der Bau- und Planungsausschuss am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Ein Pflanzkonzept fand einhellige Zustimmung.

Die Bestattungskultur ist im Wandel. Friedhöfe sind längst nicht mehr nur Orte, auf denen eine Grabstelle plus Grabstein neben der anderen liegt und die Angehörigen dafür sorgen, dass sie nett bepflanzt sind. Was nicht immer gewährleistet werden kann, wie Volker Schulte-Bunert vom Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt am Dienstagabend im Bau- und Planungsausschuss bedauerte. Weil beispielsweise der „Nutzungsberechtigte“ verstorben ist oder seinen Wohnsitz verlegt hat. Und es gibt immer mehr Freiflächen auf Friedhöfen, weil die Zahl der Erdbestattungen rückläufig ist und die der Urnenbestattungen zugenommen hat.