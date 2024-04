TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ Rheinbergs Pepperpot liegt hinter Gotischem Haus aus Xanten

Die Niederrhein-Woche der TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ ist schon mal vielversprechend gestartet: Am Montag holte das Gotische Haus aus Xanten mit seiner vegetarischen Küche 26 von 30 möglichen Punkten und legte damit ordentlich vor. In der zweiten Folge am Dienstag folgte nun das Peperpott aus Rheinberg-Ossenberg. Auch die Betreiber Daniel Degen und Ann-Kathrin Preuße haben sich einem speziellen Foodtrend verschrieben: Bei ihnen kommen nur glutenfreie Speisen auf den Tisch. Das Essen kam bei den Berufskollegen auch an. Doch hier und da gab es einige Abstriche. Am Ende des zweiten Tages der Show-Reihe reichte es für 23 Zähler und damit vorerst Platz zwei hinter den Xantenern.