Karneval in Alpen : Mehr als 40 Wagen rollen durch Veen

Veen Erschöpft, aber begeistert: Der Elferrat de Veenze Kräje vergab bei der großen Wagenbauer-Rundfahrt die Zugnummern.

Mehr als 40 Wagenbau-Gruppen standen auf dem Tourneeplan. Ein strammes Programm. Schon am frühen Freitagnachmittag warf sich der Elferrat samt Zeremonienmeister getreu dem Karnevalsmotto „100 Jahre und topfit – Borussia reißt alle mit“ in ein sportliches Dress – in Schwarz-Gelb versteht sich. Es standen auch Besuche in der Nachbarschaft an: In Büderich, Bönninghardt, Millingen, Vynen, Birten und Wardt trafen die Kräje auf illustre Gastgeber – von Jim Knopf bis zu den Römern. Die letzte Station führte zur Interessengemeinschaft Karneval Veen (IGKV) in Sonsbeck, die seit mehr als 20 Jahren am Rosenmontagszug mitfährt und meist einen der schönsten und größten Wagen stellt.