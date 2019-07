Städtebauförderung : Land fördert Projekte in Xanten und Rheinberg

Xanten/Rheinberg Rheinberg kann sein Altes Rathaus sanieren, Xanten in den Archäologischen Park investieren.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik überbringt eine gute Botschaft: Es fließen Fördermittel in die Region. „Von den rund 466,5 Millionen Euro aus der Städtebauförderung und dem Investitionspaket Soziale Integration im Quartier gehen über 25 Millionen Euro in den Kreis Wesel“, erklärt Quik und spricht von „einem guten Tag für die Kommunen“ im Land. Mit dem Geld Projekte in acht Kommunen des Kreises Wesel. Rheinberg bekommt 3.305.000 Euro. Xanten kann 2.489.000 Euro verbuchen. Freuen können sich auch die Kämmerer in Kamp-Lintfort (5.031.000 Euro), Moers (11.476.000 Euro) und Neukirchen-Vluyn (1.386.000 Euro).