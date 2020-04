Maskenpflicht in Xanten und Rheinberg : Nur noch „oben mit“ in den Supermarkt

Rheinberg Beim Einkauf gilt seit Montag landesweit eine Maskenpflicht. Eindrücke aus Xanten und Rheinberg. Viele Kunden steigen bereits mit einem Mund- und Nasenschutz aus ihren Autos, wenn sie an den Läden ankommen.

Schon auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Xanten wird deutlich: Die landesweite Pflicht, seit Montag eine Schutzmaske beim Einkauf zu tragen, scheint bei den Xantenern angekommen zu sein. Viele Kunden steigen bereits mit einem Mund- und Nasenschutz aus ihrem Auto. Andere ziehen die Bedeckung übers Gesicht, wenn sie zum Einkaufswagen gehen – auch der ist in den Supermärkten Pflicht, um einen Überblick über die Anzahl der Kunden zu behalten. Bei den Masken sind viele selbst genähte Exemplare dabei, seltener medizinische Masken. Vereinzelt sieht man Kunden mit einem Tuch, das über Mund und Nase gewickelt ist – das ist ebenso erlaubt wie ein Schal.

Seit Montag dürfen Kunden nur noch „oben mit“ in den Supermarkt herein. Eine Kontrolle am Eingang gibt es aber nicht bei Rewe Karlen. Lediglich ein Schild weist nochmals auf die Maskenpflicht hin. Auch innen fühlt man sich unbeobachtet, die Atmosphäre im Markt wirkt gelöst. Eine Kontrolle scheint an diesem Montagvormittag auch nicht notwendig zu sein: Alle halten sich an Maskenpflicht und Abstandsregeln – Kunden sowie das Personal.