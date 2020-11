Brauchtum in Rheinberg : St. Martin reitet auf den Schulhof

Mit Herzenswärme gegen die November-Tristesse: Schüler und Schülerinnen der Klasse 4 führten auf dem Schulhof die Mantelteilung auf. St. Martin kam als Reitersmann. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

RHEINBERG Das Martinskomitee in Rheinberg sieht es als seine Pflicht an, das Brauchtum auch in schwierigen Zeiten zu pflegen. Das Spiel der Legende von der Mantelteilung wurde am Martinstag an der Grundschule St. Peter aufgeführt.

Das Feuer brennt und wärmt den frierenden Bettler. Martin kommt herbei und teilt seinen Mantel mit dem armen Mann und rettet ihm so sein Leben. Das ist knapp der Kern des Martinsspiels, das Jahr für Jahr nach dem Laternenumzug auf dem Rheinberger Marktplatz stattfindet. Normalerweise. Corona aber schreibt ein anderes Drehbuch. Bei dessen Umsetzung hat sich das Rheinberger Martinskomitee überaus flexibel und kreativ gezeigt. Der Schulhof der Grundschule St. Peter bietet am Martinsmorgen dem reitenden Heiligen und den Darstellenden der vierten Klasse samt Feuerschale die passende Kulisse.

„Eine spannende Zeit“, meint dazu rückblickend Clemens Geßmann, Präsident des Martinskomitees. Denn seit Wochen schon hat das Komitee die verschiedenen Varianten durchgespielt, sollte ein möglicher Lockdown das traditionsreiche Martinsfest torpedieren. „Die Aufgabe des Martinskomitees ist es, nicht nur in schönen Zeiten das Brauchtum zu pflegen, sondern auch in Zeiten wie diesen das Brauchtum weitgehend aufrecht zu halten“, fasst Geßmann die Aufgabe in der Vorbereitungszeit zusammen.

Info Das Komitee arbeitet seit fast 120 Jahren Brauchtumspflege Im besonders geschützten Rahmen gestaltete am Mitwoch das St.-Martinskomitee die Martinstradition für die Rheinberger Stadtmitte in Corona-Zeiten und pflegte damit Brauchtum. Die Anfänge Seit 1903 engagiert sich das Komitee für die Weitergabe der Martinslegende.



Sieger Gewonnen hat den Laternenwettbewerb diesmal die Klasse 3 b.

Er setzt auf die aktuell so wichtige Kontinuität, gepaart mit einem Stück Normalität. Beides sei jetzt sehr wichtig, meint Geßmann. „Ein komplettes Aussetzen wäre für uns nicht infrage gekommen. Wir haben uns auf eine abgespeckte und damit sichere Form verständigen können.“

So vieles musste schon aufgrund der aktuellen Schutzverordnung abgesagt werden, wie die Haussammlungen in den Pumpennachbarschaften und die Laternenumzüge. „Die Pumpennachbarschaften waren immer unser Bindeglied. Wir hatten daher keine Einnahmen“, erläutert Geßmann. Aber was wäre Rheinberg, wenn es nicht untereinander die Verbundenheit gäbe, um gemeinsam Flagge zu zeigen?

Ein Geflecht an Koordination, Teamwork und Absprachen, ohne die Grenzen, die Schutzverordnung setzt, zu überschreiten, ist das Ergebnis und zugleich das Martinsgeschenk des Komitees an die Rheinberger Kinder und Eltern. Spontan sagte auf Nachfrage die Sparkasse am Niederrhein ihre Unterstützung zu – eine Herzensangelegenheit für Sparkassendirektor Frank-Rainer Laake. Die sorgte zugleich für große Erleichterung beim Martinskomitee – so lässt sich die Gemengelage zur Rettung des Martinsfestes in Rheinberg beschreiben.

In Gruppen sind auf Abstand rund 800 kleine Martinstüten für die Kinder der drei innerstädtischen Grundschulen und Kindertagesstätten gepackt worden. Der ortsansässige Edeka-Markt Kusenberg war Partner wie auch die Bäckerei Bergmann, zuständig für die Weckmänner. „Wir konnten im bescheidenen Rahmen eine Schulveranstaltung an der St.-Peter-Schule planen“, so Geßmann.

Im Vorfeld haben die Kinder mit viel Freude und Liebe Martinslaternen gebastelt. „Besonders das Basteln wollten wir aufrecht halten. Der Wettbewerb mit Prämierung ist nochmal eine zusätzliche Motivation und zugleich Anreiz in dieser schwierigen Zeit“, ergänzt Ehrenpräsident Dieter Bartels.