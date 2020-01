Neujahrsempfang : Rheinberger Martinskomitees geehrt

Rheinberg Bürgermeister Tatzel bedankte sich beim Neujahrsempfang in der Stadthalle für den unermüdlichen Einsatz der vielen Ehrenamtlichen in den Komitees.

Es ist guter Brauch, bei den Neujahrsempfängen Ehrenamtliche zu würdigen. Diesmal waren – zum zweiten Mal nach 2015 – die Martinskomitees ausgewählt. Bürgermeister Frank Tatzel bedankte sich bei den Vertretern der Komitees. Dabei assistierte ihm auf der Bühne der Leiter des Solvay-Werks, Norbert Mülders – Solvay unterstützt das Ehrenamt in Rheinberg seit vielen Jahren großzügig.

Geehrt wurden stellvertretend Heinz-Theo Temath (Borth-Wallach), Josef Schmitz (Budberg), Herbert Schwan (Eversael), Marlene Schonenberg und Maria Lilott (beide Orsoy), Rudi Tepaß (Ossenberg), Gerd Homölle (Alpsray) und Heinz-Dieter Bartels (Rheinberg). Das Martinskomitee Millingen hatte mit dem Argument „alle oder keiner“ darauf verzichtet, einen Vertreter zu entsenden. Tatzel dankte aber auch den Millingern für die Engagement. Der Bürgermeister erinnerte an die lange währende St.-Martins-Tradition, die inzwischen als immaterielles Kulturerbe des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannt sei. Auch 1700 Jahre nach der Mantelteilung des Martin von Tour habe dessen Botschaft noch eine Vorbildfunktion, so der Bürgermeister, der sich bei den Komitees bedankte. Er erinnerte daran, dass die Budberger gerade erst ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert haben. Manche der Geehrten seien schon seit Jahrzehnten dabei. Heinz-Theo Temath etwa seit 35 Jahren, Gerd Homälle seit 33 Jahren und Heinz-Dieter Bartels ist für seinen Einsatz, der schon 1977 mit dem Eintritt in die Prämierungskommission begann, inzwischen zum Ehrenpräsidenten des Rheinberger Komitees ernannt worden. Auch Maria Lilott und Marlene Schonenberg sind ihrem Komitee schon seit 1977 eng verbunden.