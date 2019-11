Martinskomitee Veen ehrt Mitglieder :  Jubilare pflegen den Gedanken des Teilens

Alpen-Veen Das Martinskomitee Veen hat verdiente Mitglieder geehrt. Der Bettler wird künftig von Daniel Baltes gespielt.

Veen Das Martinskomitee Veen konnte jüngst gleich mehrere verdiente Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein ehren. Heinrich Kamps war in den vergangenen 55 Jahren unermüdlich als Haussammler unterwegs und übergibt nun den Stab an seine Enkelin Heidi Pieper, die vom kommenden Jahr an seinen Bezirk übernimmt. Auch Gisela Lümmers ist in diesem Jahr als Sammlerin neu im Team.