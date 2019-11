Martins-Event in der Bönninghardt : Gelungenes Waldfest im Lichterglanz

Bönninghardt Zum vierten Mal wurde auf dem Bönninghardter Spielplatz ein Martins-Event gefeiert. Die Besucher kamen aus Nah und Fern zum Saisonabschluss.

Hoch die Hände, Saisonende! So lautete das Motto auf dem beliebten Waldspielplatz Bönninghardt. Mit dem immerhin schon vierten Martins-Event auf der Hei geht das Waldbüdchen auf dem Abenteuerspielplatz in die Winterpause. Zum Saisonschluss lag bereits ein Hauch von Advent über dem traditionsreichen Treffpunkt für Alt und Jung. Überall leuchteten Lichterketten, sorgten Lichtspiele für die heimelige Atmosphäre.

Das Martins-Event, zu dem der Förderverein für Naturschutz und Brauchtum eingeladen hatte, war erneut ein geselliges wie familiäres Ereignis auf der Hei. „Ich habe das Gefühl, dass wir noch mehr Besucher haben als im letzten Jahr“, konstatierte vom gastgebenden Vereinsvorstand Herbert Oymann. Erneut ließen sich die Besucher auf die nahende stille Zeit einstimmen. Kinder hatten ihre Martinslaternen mitgebracht, so wurde das Event zu Generalprobe für den nahenden Umzug am Wochenende. Das trockene Wetter spielte mit milden Temperaturen mit, so dass Kinderpunsch, Glühwein, Herzhaftes, Kaffee und Kuchen gleichermaßen schmeckten. Schon von Weitem wurde in Anbetracht parkender Autos entlang der Bönninghardter Straße klar: Die Hinweisschilder „Volksfest“ hatten ihre Berechtigung.