Rheinberg : Martin Zingsheim beendet die Kabarettsaison

Rheinberg Zum Abschluss der Kabarettsaison gastiert Martin Zingsheim auf Einladung des städtischen Kulturbüros am Mittwoch, 15. Mai, um 20 Uhr in der Stadthalle. Hobbyasketen verzichten heutzutage eigentlich auf alles: Fleisch, Laktose, Religion und Überzeugungen. Auch analoge Bücherwände sind lediglich Staubfänger für Angeber aus dem letzten Jahrtausend. Martin Zingsheim ist die Jeanne d'Arc der neuen asketischen Trendsportart und hat sich frei gemacht. Von allem. Ein Mann. Ein Mikro. Kein Gedöns, kein Gesang und keine Pyrotechnik. Martin Zingsheim, mit Auszeichnungen überhäufter Comedian aus Köln, präsentiert sein neues Stand-Up-Programm, in dem er wie kaum ein anderer sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe verbindet.

Zingsheim ist wie Philosophie, nur mit Witzen statt mit Fußnoten. Karten im Vorverkauf für 18 Euro im Kulturbüro (Zimmer 15 im Stadthaus), unter 02843 171 271 oder online zum Selbstausdrucken unter www.stadt-rheinberg.reservix.de

(RP)