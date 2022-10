Theater mit Martin Semmelrogge in Rheinberg : Charmante Chaoten spielen sich ins Herz

Rheinberg Die Komödie „Kauz und Chaotin“ im Rheinberger Stadthaus sorgte für einen unterhaltsamen Theaterabend. Ein Gewinn waren die kernigen Auftritte von Profi-Schauspieler Martin Semmelrogge und seiner Tochter Joanna.

Eine Berliner Kulisse macht den Anfang auf der Rheinberger Bühne. „Haste mal ‘nen Euro“, so die Aufforderung der frechen Göre Lisa mit Kodderschnauze (Joanna Semmelrogge). Ihr Talent, ältere Passanten am Gendarmenmarkt direkt anzumachen, sorgt für die ersten Lacher. Henri Hingsen (Florian Battermann) und Pickardt (Michael Kehr), beide Sprachforscher, Sprachcoachs sowie verschrobene Junggesellen, wittern ihre Chance. Sie starten mit Lisa ein Sozialexperiment und wollen sie sprachlich so fit machen, dass sie glatt als Staatssekretärin durchgehen könnte. Der Weg von der lauten Chaotin zur stilsicher auftretenden Lady beginnt.

Lisa hingegen mausert sich, wenngleich sich Hingsen über die kräftezehrende Arbeit beschwert. Selbst Hingsens Mutter (Gaby Blum) zeigt wenig Verständnis für die abgedrehte Denkweise der beiden Sprachwissenschaftler, denen es nicht gelingt, Lisa nach ihren Vorstellungen zu formen. Im Gegenteil, sie will einfach nicht so funktionieren, wie gewünscht, klagt Hingsen seiner Mutter vor. Emanzipation gepaart mit Bildung lassen grüßen. „Frauen sind auch menschliche Wesen und haben die Fähigkeit, mit dem Herzen zu sehen“, ist dabei nur eine Erkenntnis, die beim Publikum gut platziert ist.

Lisa hat längst gemerkt, dass sie Teil einer Wette, Teil eines menschlichen Experiments ist, bei dem sie die Identität einer Streunerin abgelegt hat. Was wird jetzt aus ihr? Ohne Zweifel, das Stück „Kauz und Chaotin“ hat Charme, sorgt für Kurzweil. Lisa findet zum Schluss ihr Glück bei Freddy Ellinghaus-Hill (Tim Tegtmeier). Auch einen Berufswunsch hat sie: Phonetik-Lehrerin. Das Salz in der Suppe ist mit seinen Auftritten Martin Semmelrogge in seiner Vaterrolle. Florian Battermann hat zur Feder gegriffen und aus der historischen Vorlage von Bernhard Shaws „Pygmalion“ 110 Jahre später eine moderne Fassung gemacht. Die Figur des Blumenmädchens Eliza Doolitte übernimmt Lisa in herrlich unterhaltsamen, witzigen wie menschlich-warmen Dialogen. Ende gut, alles gut.