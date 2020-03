Schulen in Alpen : Auf dem Schulhof soll sich das Dorf treffen

Nach Regenfällen ist der Hof der Wilhelm-Koppers-Grundschule in Menzelen mit Pfützen übersät. Jetzt soll das Gelände saniert und Begegnungsort für alle werden. Die Bevölkerung soll am 27. März bei der Planung mitreden.

Lehrer, Eltern und vor allem Schüler ärgern sich jedenfalls schon lange, dass man sich dem Bolzplatz bei und nach Regen nur mit Seepferdchen nähern kann. „Das ist wirklich ärgerlich“, sagt auch Janina Jakobs, Expertin im Rathaus für Spielplätze und Schulhöfe. Alles, was man sich bisher ausgedacht habe, verspreche wenig Erfolg. „Deshalb sprechen wir uns für eine grundlegende Neugestaltung aus“, so Jakobs.

Umsetzung In diesem Jahr soll geplant, die Planung dann in den folgenden drei Jahren bis 2023 gestaffelt umgesetzt werden.

Bei der Suche nach entsprechendem Know-how ist die engagierte Mitarbeiterin im Rathaus auf das Landschaftsarchitekturbüro Hoff in Essen gestoßen. Das kann eine lange Referenzliste für anerkannt gelungene Anlagen auch am Niederrhein vorweisen. Das hat Nadine Jakobs neugierig gemacht. Sie hat den Kontakt geknüpft und ist inzwischen „regelrecht begeistert“ von der Zusammenarbeit mit dem Büro und Chefin Martina Hoff. „Die weiß, wie Kinder ticken, ist erfahren im Umgang mit Eltern und Lehren, hat viele Dinge schon auf dem Schirm“, so Jakobs: „Sie weiß genau, wovon sie spricht.“ Mehr Vorschusslorbeer geht kaum. Auch der Fachausschuss zeigte sich angetan von dem, was Hoff präsentiert hat.