Corona in Alpen : Marktbesucherin ärgert sich über Ungleichheit im Handel

Alpen Dass auf dem Markt in Alpen Hüttenschuhe und Textilien verkauft werden, empfinden Besucherinnen als ungerecht gegenüber Einzelhändlern, die wegen Corona ihre Läden schließen müssten.

Normalerweise gelten viele Händler und ein breites Angebot auf Wochenmärkten als Ausweis von Güte. Doch in diesen Tagen ist wenig normal. Auf dem Wochenmarkt am Rathausplatz in Alpen regte sich am Freitag Unmut. Eine Gruppe von Frauen diskutierte aufgeregt. Sie nahmen Anstoß daran, dass ein Händler hier weiter Hüttenschuhe verkauft und auch ein üppiger Stand mit Textilien weiter seine Zelte aufschlagen darf. Das finden die Damen um Monika Kipshoven „im höchsten Maße ungerecht“.