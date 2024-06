Marienstift Alpen Eine Stiftung für schöne Momente

Das Marienstift in Alpen hat mit Unterstützung der Volksbank Niederrhein einen Stiftungsfonds aufgelegt. „Wir wollen damit außergewöhnliche Sachen finanzieren, die nicht im normalen Budget sind“, erklärte Geschäftsführer Andreas Heßeling in einem Pressegespräch, an dem auch Vertreter des Aufsichtsrats und der Volksbank Niederrhein teilnahmen. Die Stiftung mache Projekte möglich, „die das tägliche Leben der Bewohner und Tagesgäste bereichern“, wie es in einem Flyer heißt. Auf den vier Seiten informieren Marienstift und Volksbank über den Stiftungsfonds.